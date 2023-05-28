رفع 47 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

تمكنت أجهزة الأمن المختصة بوزارة الداخلية، اليوم الأحد ، من رفع47 سيارة ودراجة نارية، متروكة ومتهالكة من الشوارع.

يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.