«شوجر دادى» يحقق 297 ألف جنيه إيرادات أمس

واصل فيلم "شوجر دادي" بطولة النجمة ليلى علوي وعدد كبير من النجوم تصدر إيرادات شباك التذاكر اليومي لليوم الثاني على التوالي وسط 8 أفلام أخرى.

إيرادات فيلم شوجر دادي

وخلال إيرادات، أمس، حقق الفيلم 297 ألف جنيه لتصل كل الإيرادات للفيلم الجديد خلال 4 أيام من العرض في دور العرض المصرية إلى مليون جنيه و430 ألفًا، وهي إيرادات جيدة خلال الوقت الحالي.

فيلم شوجر دادي يناقش فكرة المراهقة المتأخرة بين الأزواج، وإمكانية حدوث حمل لمرة جديدة بتفاصيل مختلفة عبر العديد من المواقف الكوميدية التي تتناول فكرة الاهتمام بالأبناء والأحفاد والمشاكل التي تحدث بينهم في إطار اجتماعي مبني على قصص متنوعة، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وخلال الأيام الماضية طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "شوجر دادي" "بوستر" دعائيًا جديدًا للعمل الذي يخوض بطولته النجمة ليلى علوي والنجم بيومي فؤاد.

وظهرت ليلى على البوستر الدعائي لفيلم "شوجر دادي"، وهي ممسكة بعصا وتحاول ضرب الفنان بيومي فؤاد، والذي تظهر عليه علامات الكدمات على وجهه.

وحققت الأغنية الدعائية للعمل التي تحمل اسم "آخر إصدار" بصوت النجمة نانسي عجرم ردود أفعال قوية بين الجمهور عقب طرحها الأيام الماضية.

وظهرت الراقصة جوهرة بشكل مختلف على البوستر الدعائي للفيلم السينمائي "شوجر دادي"، والتي تخوض من خلاله أولى تجاربها التمثيلية.

وأطلت الراقصة جوهرة على جمهورها من خلال فيلم "شوجر دادي" كممثلة لأول مرة، حيث سبق وظهرت في أعمال فنية لكنها كانت تظهر بشخصيتها الحقيقية كراقصة وليست ممثلة.