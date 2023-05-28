الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"DMC" يرصد آخر التسهيلات المصرية المقدمة للقادمين من السودان عبر المنافذ البرية

قادمين من السودان
قادمين من السودان

رصدت قناة DMC، آخر التسهيلات المصرية التي يتم تقديمها للقادمين من السودان عبر المنافذ البرية من محافظة أسوان.

وقال محمد سعد، مراسل القناة، اليوم الأحد، إن عدد العابرين من المعابر منذ بداية الأزمة وحتى الآن وصل إلى ما يقرب من 150 ألف وافد سوداني عبر المعبرين “قسطل وأرقين”، وما زالت المساعدات والإمدادات التي تقدمها مصر مستمرة.

وأضاف أن القناة رصدت بالأمس عدد كبير من السيارات تحمل آلاف الأطنان من الأغذية والمواد الصحية في طريقها إلى معبر “قسطل وأرقين” بالإضافة إلى الخدمات الصحية التي قدمتها وزارة الصحة المصرية للوافدين السودانيين لما يقرب من 20 ألف مواطن سوداني، على سبيل المثال التطعيمات.

وتابع أنه تم الدفع بالكوادر الطبية التابعة لوزارة الصحة المصرية والتي تقدم الدعم النفسي للأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى التعاون المستمر بين منظمات الإغاثة الدولية والعربية والمحلية مع الحكومة المصرية، بالإضافة إلى فتح أهالي أبو سمبل للوافدين وتقديم المساعدات لهم.

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