الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأوقاف تطلق مسابقة "اعرف قدر نبيك" بجوائز 200 ألف جنيه.. الشروط والتفاصيل

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم مسابقة "اعرف قدر نبيك"، وذلك في إطار التعريف بالنبي (صلى الله عليه وسلم) وبيان أخلاقه وشمائله، ومن خلال مبادرة "اعرف قدر نبيك (صلى الله عليه وسلم)" وتتضمن قراءة كتابي: 

- الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة (رؤية) للفكر المستنير. 

- مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة (رؤية) للفكر المستنير. 

مع كتابة بحث حول الدروس المستفادة من معاهدات النبي (صلى الله عليه وسلم) وتوثيق نصوص هذه المعاهدات من المصادر المعتمدة لها. 

وتأتي جوائز المسابق كالآتي: 

- الأول: جائزة ٢٥ ألف جنيه بشرط الحصول على ٧٥٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

- الثاني: جائزة ٢٠ ألف جنيه بشرط الحصول على ٧٠٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

- الثالث: جائزة ١٥ ألف جنيه بشرط الحصول على ٦٥٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

- الرابع: جائزة ١٠ آلاف جنيه بشرط الحصول على ٦٠٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

- عشر جوائز قيمة كل جائزة ٥ آلاف جنيه بشرط الحصول على ٥٥٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

- عشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة ٣ آلاف جنيه.  

- خمسة وعشرون ألف جنيه لأفضل بحث مقدم عن أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باللغة الإنجليزية بشرط الحصول على ٧٠٪؜ على الأقل في تقييم البحث. 

- خمسة وعشرون ألف جنيه لأفضل بحث مقدم عن أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باللغة الفرنسية، بشرط الحصول على ٧٠٪؜ على الأقل في تقييم البحث. 

وأوضحت وزارة الأوقاف أن المشاركة مفتوحة للجميع من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأئمة والوعاظ والواعظات وخطباء المكافأة والمعلمين والمعلمات والطلاب وغيرهم من كل من يريد المشاركة حبًا في سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم، على أن يتم التسجيل في غضون أسبوع من تاريخه وتسلم الأبحاث في موعد أقصاه ١٥/ ٨/ ٢٠٢٣.

رابط التسجيل: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLqONpHaVHLtGJXGODegpccOqT9UUE2HqQ9gYViSVbaKNgvw/viewform?usp=sf_link

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