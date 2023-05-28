نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يفتتح السوق النموذجية بمدينة بدر

افتتح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، السوق النموذجية بمدينة بدر بالمجاورة الرابعة الحي الأول بمساحة ٥٧٨٦.١ م٢، بإجمالي 138 محلاً تجارياً، وذلك بحضور المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، والمهندس بهاء الدين محمد، رئيس مجلس أمناء مدينة بدر.

وأشار المهندس عمار مندور إلى أنه تم تخصيص سوق بدر النموذجية لمجلس أمناء مدينة بدر لإدارته وتشغيله لمدة ٣ سنوات ويضم 138 باكية، بالإضافة إلى غرف الأمن والحراسة والتحصيل والإشراف ودورات المياه، كما تم التعاقد مع شركة لإدارة وتشغيل السوق من خلال توفير خدمات الأمن والنظافة وكاميرات المراقبة والإشراف على السوق، بجانب افتتاح سوق اليوم الواحد النموذجي ( يوم الأربعاء) من كل أسبوع.

وأضاف "مندور" أنه تم طرح حق استغلال إدارة وتنظيم سوق اليوم الواحد لحل مشكلة الباعة الجائلين ونقلهم من وسط المدينة للمكان الجديد بالقرب من السنترال بمركز المدينة، وتم اختيار شركة لتقديم أفضل الأسعار على أن تقوم الشركة بدفع قيمة حق إشغال شهري حيث قامت الشركة بإنشاء عدد (410) باكيات وعمل الإنشاءات اللازمة والأرضيات مع توفير الأمن والنظافة الخاصة بالسوق بصفة مستمرة، وذلك لتنظيمه وظهوره بالمظهر اللائق.

وعقب الافتتاح، تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، موقف مدينة بدر النموذجي على مساحة ١٦٩٤٠ م٢ حيث تم تخصيص موقف بدر النموذجي لمدة ٣ سنوات، وتم التعاقد مع شركة لتطوير وإدارة وتشغيل الموقف.

وأشاد نائب رئيس الهيئة، بنجاح جهاز مدينة تنمية بدر في إدارة الملفات الخاصة بالأسواق وموقف بدر النموذجي للمواصلات، والتي تعمل على زيادة التنمية بالمدينة وتوفر الخدمات المتميزة داخل الأحياء السكنية بالإضافة إلى التنظيم داخل الأسواق وطريقة عرض المنتجات مع المتابعة المستمرة من الجهاز لإدارة تلك الخدمات والإشراف عليها.

وأشار المهندس يوسف راضى، مدير إدارة التنمية بجهاز مدينة بدر، إلى أن السوق التجارية النموذجية يضم 138 محلاً تجارياً بأنشطة مختلفة ( خضراوات وفاكهة - سوبر ماركت - مطعم - أسماك – عطارة، وغير ذلك)، بجانب أماكن انتظار للسيارات، مؤكداً استمرار جهود جهاز المدينة للانتهاء من العمل بالمشروعات المختلفة التي تحقق رغبات ساكني المدينة، وسعياً من الجهاز لتوفير جودة الحياة لقاطني المدينة والمترددين عليها.

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

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