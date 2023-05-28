"السلامة حق أساسي للجميع".. مؤتمر في نقابة المهندسين بالإسكندرية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية واللجنة الهندسية للسلامة والصحة المهنية والبيئة، ندوة “السلامة حق أساسي للجميع” بحضور أساتذة ومتخصصين بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية وذلك تحت رعاية الدكتور هشام سعودي رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية.

في البداية رحب الدكتور هشام سعودي، بالحضور والمشاركين في المؤتمر والموضوع الهام الذي يتناوله لتوعية المهندسين بإجراءات السلامة في العمل والمنزل، مشيدا بالجهود بالمبذولة من لجنة السلامة والصحة المهنية لتنظيم اللقاءات المميزة.



ومن جانبه رحب المهندس صلاح حامد أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية، بالحضور المميز واللقاءات التي تنظمها اللجنة الهندسية لما تحتويه من معلومات قيمه لاستفادة المهندسين بها وتوعيتهم بأهمية السلامة والصحة المهنية والمعايير التي يجب اتباعها في مواقع العمل.

بينما أكد المهندس محمد فتح الباب رئيس اللجنة الهندسية للسلامة والصحة المهنية والبيئة في نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن اللجنة لها رسالة وهدف هو توعية المهندسين وأسرهم والعاملين بالنقابة بأسس وأهمية السلامة والصحة المهنية والتي لم تصل الى قطاع كبير من المواطنين حتى الآن.

وطالب بضرورة الاهتمام بهذا الجانب ووضعه في المناهج الدراسية لتوعية الاجيال الجديدة بأهمية السلامة والصحة المهنية في سن مبكر لكي يتبع هذه الاجراءات في كافة مراحل حياته مُشيرا الى انها ثقافة تحاول اللجنة في نقابة المهندسين بالإسكندرية ان تصلها لقطاع المهندسين وابنائهم من خلال ندوات التوعية.

وتضمن المؤتمر عدة كلمات مختلفة عن دور اللجنة لتوعية المهندسين لحماية ارواحهم خلال العمل واشارت الى انجازات اللجنة ودورها المميز خلال الفترة الماضية وجهود أعضاء اللجنة لتقديم الرسالة التوعوية على أكمل وجه وأهمية السلامة والاستدامة وعن عن تأمين المنشآت العامة وأسس وضع شروط السلامة والصحة المهنية وخاصة المنشآت الجامعية وعن مخاطر العمل على ارتفاع في المواقع الانشائية.

وفى نهاية اللقاء كرمت نقابة المهندسين بالإسكندرية المحاضرين والتقاط الصور التذكارية.