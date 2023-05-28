الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد قشمير بحلوان

محمد عمر قشمير
محمد عمر قشمير

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد حسني العالم، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن قشمير في حلوان إلى 31 مايو.

كشف أمر الإحالة عن أن المتهم عبدالعزيز محمد الشيمي (19 عامًا) بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة قتل المجني عليه (محمد عمر حسن) من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر سلاحًا أبيض لسرقته فرفض الانصياع له فانهال عليه طعنًا بسلاحه الأبيض في صدره فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المنقول المبين وصفًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن قشمير عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق، وكان ذلك حال حمله سلاحًا- محل الاتهام- وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحًا أبيض (مطواة قرن غزال) بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات القاهرة محاكم التجمع الخامس المستشار محمد حسني العالم نجل لاعب الزمالك محمد عمر حسن قشمير

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