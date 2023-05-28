الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نتائج الامتحانات| البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة

امتحانات
امتحانات

مع إعلان صدور عدد من نتائج سنوات النقل والشهادة الاعدادية في عدد من المحافظات زاد البحث عن البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة نتائج الامتحانات لمعرفة نتيجة أبناء المحافظة الذين أنهوا امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي الجاري 2022-2023.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة نتائج الامتحانات

يعرض موقع الدستور خلال التقرير التالي رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة نتائج الامتحانات وخطوات الحصول على النتيجة بكل سهولة للصفوف الدراسية التي ظهرت نتيجتها.

كانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة جدول إعلان نتائج آخر العام لصفوف النقل بلوحة الإعلانات داخل المدارس دون تحصيل أى مبالغ مالية وتقسيمها على أيام، وذلك للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور ومنع حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية، وبالفعل ظهرت أمس السبت نتيجة طلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي.

ويمكن معرفة نتيجة طلاب صفوف النقل من خلال موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة فور ظهورها على الموقع وهو الموجود في هذا الرابط 

http://giza.gov.eg/Default.aspx

البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2023 الترم الثانى

بنسبة نجاح 83.2%.. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

إعلان نتيجة الصفين الخامس الابتدائي والثاني الاعدادي اليوم 

من المقرر أن يتم إعلان نتيجة نهاية العام  لطلاب الصفين الخامس الابتدائي والثاني الاعدادي للعام الدراسي الجاري 2022-2023 اليوم الأحد 28 مايو 2023، في اللوحات الإعلانية داخل المدارس وفق جدول مواعيد إعلان النتائج. 

شرح تقييم نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان سابق طريقة تقييم نتائج الصفين الرابع والخامس الابتدائى حيث تتم  عن طريق أربعة ألوان توضح مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات والتعرف تطور أدائه

  • اللون الأزرق يبين أن المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة (من 85 إلى 100)
  • اللون الأخضر يبين أن المتعلم  امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85)
  • اللون الأصفري يبين أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65)
  • اللون الأحمر يبين أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).

 وفي حال حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار الدور الثاني، فإذا استمر حصوله على اللون الأحمر، يعد راسبًا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، واختباره فيما درسه في الفصلين الدراسيين معًا.

اقرأ أيضا 

أدعية وأذكار الصباح والمساء 

txt

اليوم.. الإعلان عن نتيجة نهاية العام لطلاب خامسة ابتدائي وثانية إعدادي بالجيزة

txt

توزيع درجات العلوم الصف الثالث الإعدادي 2023 وموعد إعلان النتيجة

البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة محافظة الجيزة نتائج الامتحانات محافظة الجيزة نتائج الامتحانات مديرية التربية والتعليم بالجيزة صفوف النقل نتيجة طلاب الخامس الابتدائي

الأكثر قراءة

بعد التتويج بلقب الدورى السعودى.. أرقام قياسية لحجازى وطارق حامد

"الزراعة": معرض زهور الربيع هذا العام يتزامن مع مبادرة "100 مليون شجرة"

تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد قشمير بحلوان

الزراعة: معرض "خير مزارعنا لأهالينا" يوفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأحد 28/5/2023

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني.. وتوزيع الدرجات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟