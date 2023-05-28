نتائج الامتحانات| البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة

مع إعلان صدور عدد من نتائج سنوات النقل والشهادة الاعدادية في عدد من المحافظات زاد البحث عن البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة نتائج الامتحانات لمعرفة نتيجة أبناء المحافظة الذين أنهوا امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي الجاري 2022-2023.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة نتائج الامتحانات

يعرض موقع الدستور خلال التقرير التالي رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة نتائج الامتحانات وخطوات الحصول على النتيجة بكل سهولة للصفوف الدراسية التي ظهرت نتيجتها.

كانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة جدول إعلان نتائج آخر العام لصفوف النقل بلوحة الإعلانات داخل المدارس دون تحصيل أى مبالغ مالية وتقسيمها على أيام، وذلك للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور ومنع حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية، وبالفعل ظهرت أمس السبت نتيجة طلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي.

ويمكن معرفة نتيجة طلاب صفوف النقل من خلال موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة فور ظهورها على الموقع وهو الموجود في هذا الرابط

http://giza.gov.eg/Default.aspx

إعلان نتيجة الصفين الخامس الابتدائي والثاني الاعدادي اليوم

من المقرر أن يتم إعلان نتيجة نهاية العام لطلاب الصفين الخامس الابتدائي والثاني الاعدادي للعام الدراسي الجاري 2022-2023 اليوم الأحد 28 مايو 2023، في اللوحات الإعلانية داخل المدارس وفق جدول مواعيد إعلان النتائج.

شرح تقييم نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان سابق طريقة تقييم نتائج الصفين الرابع والخامس الابتدائى حيث تتم عن طريق أربعة ألوان توضح مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات والتعرف تطور أدائه

اللون الأزرق يبين أن المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة (من 85 إلى 100)

اللون الأخضر يبين أن المتعلم امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85)

اللون الأصفري يبين أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65)

اللون الأحمر يبين أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).

وفي حال حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار الدور الثاني، فإذا استمر حصوله على اللون الأحمر، يعد راسبًا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، واختباره فيما درسه في الفصلين الدراسيين معًا.

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