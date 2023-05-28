الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة": معرض زهور الربيع هذا العام يتزامن مع مبادرة "100 مليون شجرة"

معرض زهور الربيع
معرض زهور الربيع

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة الدكتور محمد القرش، أن معرض (زهور الربيع) الـ90، المُقام هذا العام بالمتحف الزراعي في الدقي بالجيزة، يأتي في ضوء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزراعة "100 مليون شجرة"، بهدف التوسع في زيادة نسبة المسطحات الخضراء والتشجير، لما له من فوائد عديدة بيئية وجمالية واقتصادية.

وقال المتحدث باسم الزراعة: "نحن حريصون على توفير الأشجار بسعر التكلفة؛ لتكون مناسبة بكل أنواعها للجميع سواء الأشجار المثمرة أو الخشبية أو أشجار الزينة".

وأوضح أن معرض "خير مزارعنا لأهالينا" المُقام على هامش معرض زهور الربيع يستهدف بيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، في إطار مبادرة الرئيس السيسي لمحاربة الغلاء، وكذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتكثيف معارض ومنافذ بيع السلع الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة قبل عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أنه تم نقل معرض زهور الربيع من حديقة الأورمان إلى المتحف الزراعي، في إطار خطة الدولة لتطوير الحدائق والمتنزهات.

وأضاف: "أن المعرض يضم أكثر من 200 عارض يقومون بتجهيزات كبيرة داخل المعرض قبيل بدئه"، مؤكدًا أن حجم إقبال العارضين هذا العام كبير للغاية، وذلك نتيجة لما لمسوه من نتائج خلال مشاركتهم الأعوام السابقة، مشيرًا إلى أن المعرض مفتوح أمام الجمهور من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء ولمدة شهر.

100 مليون شجرة الحدائق والمتنزهات الأشجار المثمرة الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور محمد القرش الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة المتحدث باسم وزارة الزراعة

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