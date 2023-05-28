الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة النجم محمد صلاح، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من المسابقة.

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ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره ساوثهامبتون، على ملعب "سانت ماري"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - تسيميكاس.

خط وسط الملعب: جيمس ميلنر – فابينيو – أليكس أوكسليد تشامبرلين.

في خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو - لويس دياز.

معلق مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي 

سيتولى المعلق الرياضي "يوسف سيف"، مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD Xtra 1

ترتيب ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، خلف نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الرابع برصيد 70 نقطة.

بينما يتواجد فريق ساوثهامبتون حاليًا في المركز العشرين والأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين هذا الموسم على ملعب "أنفيلد رود"، قد انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3-1.

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