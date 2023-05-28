الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الطيران: تجديد الاعتمادات والشهادات الدولية يعكس التزام القطاع بتطبيق كافة المعايير

وزير الطيران المدنى
وزير الطيران المدنى

هنأ الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، جميع العاملين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بمناسبة حصولها على اعتماد شهادة الأيزو (ISO-9001-2015) من الشركة العالمية المانحة (DNV).


وقال الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، إن تجديد الاعتمادات والشهادات الدولية فى مختلف مجالات صناعة النقل الجوى يعكس التزام قطاع الطيران المدنى بتطبيق  كافة المعايير والمواصفات العالمية فى هذا المجال. 


وأضاف لـ"الدستور"، أن هذا الإنجاز جاء تتويجا للجهود المبذولة من قبل العاملين في شركة الملاحة الجوية والتزامهم بتطبيق كافة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بشهادة الأيزو، كما يؤكد حرص وزارة الطيران المدني وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة فى رفع مستويات الأداء وجودة الخدمات الملاحية المقدمة من خلال اتباع أفضل المواصفات العالمية ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال نظم الاتصالات والرادارات وأنظمة الملاحة الجوية مما يعزز  من ريادة الشركة فى الحصول على مثل هذه الشهادات والاعتمادات الدولية ويسهم في الإرتقاء والنهوض بمنظومة الطيران المدني المصري.

 

جاء ذلك بعد أن اجتازت الشركة جميع  المراجعات والتدقيقات الخاصة بتطبيق كافة الإجراءات ومتطلبات الجودة القياسية طبقا للمواصفات الدولية؛ وهو ما يأتى في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني بأهمية حصول كافة الهيئات والشركات التابعة للوزارة على الاعتمادات الدولية وتجديدها بصفه دورية من أجل تحسين جودة وبيئة العمل وتقديم أعلى مستوى من الخدمات بما يكفل النهوض والارتقاء بقطاع الطيران المدني المصرى فى شتى المجالات.
 

يشارإلى أن الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية فى  نحجت في تجديد اعتماد شهادة الأيزو (ISO-9001-2015) من الشركة العالمية المانحة (DNV) وذلك للعام الثانى على التوالى ولمدة ثلاث سنوات بعد أن اجتازت الشركة جميع  المراجعات والتدقيقات الخاصة بتطبيق كافة الإجراءات ومتطلبات الجودة القياسية طبقا للمواصفات الدولية؛ وهو ما يأتى في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني بأهمية حصول كافة الهيئات والشركات التابعة للوزارة على الاعتمادات الدولية وتجديدها بصفه دورية من أجل تحسين جودة وبيئة العمل وتقديم أعلى مستوى من الخدمات بما يكفل النهوض والارتقاء بقطاع الطيران المدني المصرى فى شتى المجالات.

وزير الطيران المدني قطاع الطيران الاعتمادات والشهادات الملاحة الجوية شهادة الأيزو

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