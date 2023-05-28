الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فوز فريقين بـ"هندسة المنصورة" في مسابقة هواوي العالمية بالصين

فوز فريقين بـهندسة
فوز فريقين بـ"هندسة المنصورة" في مسابقة هواوي العالمية

حصل فريقين من ممثلي أكاديمية هواوي بكلية الهندسة جامعة المنصورة الممثلين لمصر، بالمسابقة العالمية على المركز الثاني والثالث في مسابقة هواوي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات العالمية بمدينة شين زين بدولة الصين للعام 2022-2023 والتي شارك بها 146 فريق من 36 دولة حول العالم. 

 و حصل فريق على المركز الثالث على مستوى المسابقة العالمي في مجال Cloud، ومثل الجامعة كلٍ من الطالب أمير محمد شتيه بكلية الهندسة والطالبة كريستينا حليم بكلية الحاسبات والمعلومات، وكذلك الحصول على المركز الثاني في مسار الشبكات من خلال الطالبة ياسمين رزق بكلية الهندسة.

 وأكد الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة أن جامعة المنصورة تشجع المتميزين وتدعم المتفوقين،   وعقب حصول الفريقين الممثلين لأكاديمية هواوي بكلية الهندسة على المراكز الأولى المؤهلة إلى المسابقة النهائية بمدينة شين زين بالصين، التقى الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة بمديرة الأكاديمية، والطلاب من كليتي الهندسة والحاسبات والجميع عقد العزم على الاستمرار في التميز ورفع شعار جامعة المنصورة في كل مكان. 
 

وأشار عميد كلية الهندسة، أن أكاديمية هواوي بكلية الهندسة هي أحدث كيان تدريبي بالكلية والتي خطت خطوات كبيرة، من خلال مديرة الأكاديمية بالكلية دكتور عبير توكل الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، والتي تقدم الدعم الكبير للمتدربين لتحقيق رؤية الجامعة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم وتدعم الإبداع والابتكار، كأحد المحاور الهامة بالاستراتيجية وسفير الأكاديمية بكلية الهندسة أمير شتيه.

فريقين اكاديميه هواوي كلية الهندسة جامعة المنصورة المنصورة

الأكثر قراءة

بعد قليل.. الكويت تحتضن اجتماع مجلس وزراء "أوابك"

صفحات الغش الإلكترونية تزعم تداول اللغة الإنجليزية لطلاب الدبلومات الفنية

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى بأن استقرار السودان ينعكس على الأطراف الإقليمية

وزير التنمية المحلية يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية.. ويفتتح عددًا من المراكز التكنولوجية بشمال سيناء

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة حكومية بـ40 مليار جنيه

وزير الإسكان: بدء تنفيذ الطرق والمحاور بالمناطق المضافة للعبور الجديدة والشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى!(4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟