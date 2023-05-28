فوز فريقين بـ"هندسة المنصورة" في مسابقة هواوي العالمية بالصين

حصل فريقين من ممثلي أكاديمية هواوي بكلية الهندسة جامعة المنصورة الممثلين لمصر، بالمسابقة العالمية على المركز الثاني والثالث في مسابقة هواوي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات العالمية بمدينة شين زين بدولة الصين للعام 2022-2023 والتي شارك بها 146 فريق من 36 دولة حول العالم.

و حصل فريق على المركز الثالث على مستوى المسابقة العالمي في مجال Cloud، ومثل الجامعة كلٍ من الطالب أمير محمد شتيه بكلية الهندسة والطالبة كريستينا حليم بكلية الحاسبات والمعلومات، وكذلك الحصول على المركز الثاني في مسار الشبكات من خلال الطالبة ياسمين رزق بكلية الهندسة.

وأكد الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة أن جامعة المنصورة تشجع المتميزين وتدعم المتفوقين، وعقب حصول الفريقين الممثلين لأكاديمية هواوي بكلية الهندسة على المراكز الأولى المؤهلة إلى المسابقة النهائية بمدينة شين زين بالصين، التقى الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة بمديرة الأكاديمية، والطلاب من كليتي الهندسة والحاسبات والجميع عقد العزم على الاستمرار في التميز ورفع شعار جامعة المنصورة في كل مكان.



وأشار عميد كلية الهندسة، أن أكاديمية هواوي بكلية الهندسة هي أحدث كيان تدريبي بالكلية والتي خطت خطوات كبيرة، من خلال مديرة الأكاديمية بالكلية دكتور عبير توكل الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، والتي تقدم الدعم الكبير للمتدربين لتحقيق رؤية الجامعة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم وتدعم الإبداع والابتكار، كأحد المحاور الهامة بالاستراتيجية وسفير الأكاديمية بكلية الهندسة أمير شتيه.