الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى

وزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استيائها من تدني مستوى ردود الأفعال الدولية، على انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن مثل هذه الردود لا ترتقي لمستوى جرائم الاحتلال وحجم المسئولية القانونية والأخلاقية الملقاة على المجتمع الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، أن موقف المجتمع الدولي مجرد محاولات تجميلية لازدواجية المعايير الدولية، متعهدًا بالعمل على كسر النمطية التقليدية في ردود الأفعال الدولية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني وصولًا لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومساءلة ومحاسبة ومحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية انتهاكات وجرائم الاحتلال ومنظماته الاستيطانية الإرهابية والتي تتصاعد بشكل ممنهج ورسمي، خاصة استباحة العصابات الاستيطانية لأراضي المواطنين الفلسطينيين واعتداءاتهم الاستفزازية وجرائمهم بحماية قوات الاحتلال.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن تصعيد جيش الاحتلال لإجراءاته القمعية واضطهاده للمواطنين الفلسطينيين بلغ مستويات مرتفعة لتسهيل عمليات الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة، عبر سلسلة طويلة من الإجراءات، في مقدمتها سن المزيد من القوانين والتشريعات الاستعمارية العنصرية، وآخرها ما بات يعرف بقانون ضم المحميات والأماكن الأثرية، ضمن سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لابتلاع وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية.

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