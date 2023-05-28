رفع درجة الاستعداد بالبحر الأحمر بعد تحذيرات الأرصاد الجوية

رفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد بعدد من القطاعات الخدمية لمتابعة حالة الطقس ومجابهة الأمطار المحتملة بعد تحذير الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتتابع غرفة عمليات المحافظة- وفق بيان اليوم الأحد- حالة الطقس بمختلف مدن المحافظة بالتنسيق مع المديريات المختلفة، حيث شهدت مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا أمطارًا خفيفة.

وكلّف رئيس مدينة سفاجا، ياسر شعبان، إدارة الأزمات بالوحدة المحلية للمدينة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لاتخاذ التدابير لمتابعة حالة الطقس والأمطار المحتملة ونشر سيارات شفط المياه بعدة مناطق وتمركزات مختلفة.

وفي مدينة رأس غارب، قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب برفع حالة الطوارئ وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالة الطقس واتخاذ الإجراءات الاحترازية ودفع المعدات وسيارات شفط المياه إلى عدة تمركزات في نطاق المدينة وعلى الطرق.

ويتوقع أن يشهد، اليوم، نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على أغلب الأنحاء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية، تكون متوسطة ورعدية أحيانًا قد تصل للسيول على وسط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر، وسقوط أمطار متوسطة ورعدية على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.