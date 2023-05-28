تقرير أمريكى: الشرق الأوسط أولوية قصوى لدى الولايات المتحدة

قالت مجلة "مودرن دبلوماسي" الأمريكية إن الشرق الأوسط أولوية قصوى لدى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن واشنطن لا تستطيع تحمل خسارة الشرق الأوسط.

واشنطن والشرق الأوسط

وقالت المجلة إن الشرق الأوسط أولوية وأهمية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة، وأن واشنطن لا تستطيع الاستغناء عن الشرق الأوسط لعدة أسباب.

ومن بين هذه الأسباب أن الشرق الأوسط يوفر احتياطيات النفط في المنطقة وخلال حقبة الحرب الباردة تركز أكثر من نصف موارد النفط والغاز في العالم في الخليج، مما جعل أمن واستقرار إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط أمرًا بالغ الأهمية للصناعات الغربية.

كذلك تلعب كمنطقة عازلة استراتيجية في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي بهدف احتواء الاتحاد السوفيتي وإعاقة وصوله إلى الطرق البحرية الدافئة دورًا حاسمًا في استدامة القيادة الأمريكية العالمية.

سياسات الشرق الأوسط نقطة محورية في السياسة الخارجية الأمريكية

ووفقًا للمجلة فإن شئون الشرق الأوسط باتت النقطة المحورية الأبرز في السياسة الخارجية الأمريكية لعدة عقود، وبالتالي كرس صانعو السياسة الأمريكيون طاقة وجهودًا كبيرة لإدارة العلاقات مع الجهات الفاعلة الرئيسية في الشرق الأوسط.

وتابعت المجلة أن التداعيات العميقة لحرب العراق والتراجع الأفغاني اللاحق في أعقاب أحداث 11 سبتمبر الصادمة أدى إلى تقويض الثقة بالنفس لدى الولايات المتحدة كقوة عظمى، مما أدى إلى زيادة الميول الانعزالية داخل أروقة السلطة في واشنطن العاصمة.

كما عانى تصور القيادة الأمريكية العالمية من فكرة أن البلاد، التي وصلت ذروتها في 2010، كانت في حالة تدهور، مما أدى إلى تفاقم تأثيرها السلبي وبالتالي، بدأت الولايات المتحدة تنظر إلى نفسها على أنها أضعف بكثير من قدراتها الفعلية.

وعززت حقبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الفكرة القائلة بأن أمريكا تحولت إلى قوة عادية، مما أدى إلى الاعتقاد السائد بأن الحفاظ على وجود عسكري واسع النطاق في جميع أنحاء العالم كان بمثابة تبذير كما كان ترامب يجادل بأن حلفاء الولايات المتحدة يضعفون البلاد من خلال إثقال كاهلها بمعظم نفقات الدفاع.