"البيئة": نشاط رياح مثيرة للرمال ومتابعة مستمرة لمؤشرات جودة الهواء

أصدرت وزارة البيئة، بيانًا بشأن تأثير العوامل البيئية على جودة الهواء خلال الفترة من ٢٧ وحتى ٢٨ مايو الجاري، ومتابعة مستمرة لمؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر على مستوى الجمهورية.

وذكر البيان أنه استنادًا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، فإنه متوقع خلال يوميّ السبت والأحد الموافقين ٢٧ و٢٨ مايو الجاري، وجود نشاط رياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط لرياح جنوبية غربية، على أن يبدأ التحسن التدريجي يوم الإثنين المقبل، ويتم تغيير اتجاه الرياح إلي الشمالية الغربية.

وأصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة توجيهاتها، بالمتابعة المستمرة لمؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.

وأهابت بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

وتتلقى غرفة العمليات المركزية التابعة لوزارة البيئة على مدار الساعة، شكاوى المواطنين المتعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.