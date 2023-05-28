إصابة عامل بفرد خرطوش لخلافات على أرض زراعية بسوهاج

أقدم صاحب مطحن على إصابة عامل بفرد خرطوش بمشاجرة على حد أرض زراعية بينهما بمركز طما بمحافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بتلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، بورود إشارة من مستشفى طما المركزي لمركز طما بوصول المدعو «إبراهيم م ع ا» سن 39 عامًا، عامل ويقيم دائرة المركز، مصابًا برش خرطوش متفرق بالجسم وفقًا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

وانتقلت على الفور، وحدة البحث الجنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبسؤال المصاب أفاد بإتهام المدعو «مهني ا م م» - سن 40 عامًا صاحب مطحن ويقيم دائرة المركز بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلاف على حدٍ فاصل بين أرضهما الزراعية.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وهو فرد خرطوش محلي الصنع بإرشاده، وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.