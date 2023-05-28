الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تموين كفرالشيخ: توريد 174.5 ألف طن قمح للشون والصوامع

القمح
القمح

قال مساعد وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، عادل الهابط، إن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى اليوم 174 ألفًا و530 طن قمح من خلال 22 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفرالشيخ.

وأكد مساعد وكيل وزارة التموين- في بيان اليوم الأحد- أن هناك متابعة يومية من المحافظ جمال نورالدين على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها.

وشدد الهابط على تنفيذ قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

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