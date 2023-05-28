إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

أُصيب فلسطيني، اليوم الأحد، في مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم طولكرم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى الى إصابة شاب بعيار مطاطي بالرأس، تم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي، واصفة إصابته بالمستقرة.

وداهمت قوات الاحتلال ترافقها الكلاب البوليسية عددا من منازل المواطنين في حارة الربايعة في طولكرم، وقامت بتفتيشها، وإخضاع سكانها للاستجواب.

وعلى صعيد متصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت خمسة عشر فلسطينيا، فيما وقعت اشتباكات ومواجهات مع الاحتلال في مخيم ومدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة عشر فلسطينيا، خلال حملة دهم واعتقال نفذتها في عدة مناطق بالضفة الغربية، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد الاحتلال والمستوطنين.