صحة الشيوخ: كلمة الرئيس السيسى بقمة الأمن الإفريقى تؤكد ثوابت الدولة تجاه قضايا القارة

قال الدكتور على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي أمس، لبحث الأزمة الراهنة في السودان، تؤكد على ثوابت السياسة المصرية الخارجية لحل القضايا الإفريقية والعربية، موضحًا أن ثوابت مصر عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول.

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن جهود مصر من أجل إنهاء الأزمة الحالية في السودان الشقيق، تتكامل مع مختلف المسارات الإقليمية ذات الصلة، بما فيها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، كما أنها تستند إلى عدد من المحددات والثوابت، أبرزها ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار؛ ووجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية فى السودان، التي تعد الضمانة الأساسية لحماية الدولة من خطر الانهيار.

وتابع النائب الدكتور على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ: "مصر تسعى إلى حل من حلول الاتحاد الإفريقي أو الجامعة العربية، ومصر شريك أساسي لكيفية إيجاد حل سوداني سوداني، ومصر من أوائل الدول المعنية باستقرار السودان"، لافتًا إلى أنه منذ بداية الأزمة مصر تسعى للتنسيق مع دول الجوار ووقف التصعيد، لأنه بدون ذلك لن يكون هناك حل سياسي.

كما أكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن مصر تثق فى قدرة الدول الإفريقية فى مواجهة أى أزمات، وأن الدولة المصرية ستظل داعمة للتنمية لكل الدول الإفريقية.

وأشار النائب الدكتور على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن قمة مجلس السلم والأمن ركزت على مناقشة سبل خفض التصعيد في السودان، والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لوقف إطلاق النار وتعزيز الممرات الإنسانية والعودة للحوار السلمي.