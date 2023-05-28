الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى بأن استقرار السودان ينعكس على الأطراف الإقليمية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الصادرة صباح اليوم الأحد، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن استقرار السودان الشقيق، والحفاظ على وحدة أراضيه، وتماسك مؤسساته، ستكون له نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السوداني، ولكن على الأطراف الإقليمية كافة. 

وذكرت الصحيفة - تحت عنوان "السيسي: استقرار السودان ينعكس إيجابيًا على الأطراف الإقليمية" - أن ذلك جاء في كلمة الرئيس السيسي في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي حول السودان على مستوى رؤساء الدول والحكومات بالـ«فيديو كونفرانس».

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره لتوجيه الدعوة إلى مصر للمشاركة في هذا الاجتماع المهم، لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان الشقيق قائلًا: "إن اجتماعنا يحمل بالإضافة إلى أهميته السياسية، قيمة رمزية بتأكيده على استمرار الشراكة بين الأطراف الإفريقية، وكل الشركاء الدوليين، والوكالات الإغاثية للعمل معًا، نحو سودان مستقر وآمن".

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي أضاف "أن مصر تثمّن جهود مفوضية الاتحاد الإفريقي، بقيادة رئيس المفوضية موسى فقيه، للتعامل مع الأزمة السودانية، والتي كان أبرزها، الاجتماع الموسع الذي عقد على المستوى الوزاري، يوم 20 أبريل الماضي وأثمر عن تشكيل آلية تضم الأطراف الفاعلة، ومن بينها مصر وأن اجتماعنا يأتي لاعتماد خطة خفض التصعيد، التي تمت صياغتها بالتنسيق مع دول الجوار بما يمثل خطوة مهمة، في سبيل تحقيق الاستقرار والتوافق الداخلي، وإنهاء الصراع الحالي".

صحيفة كويتية الرئيس السيسي السودان استقرار السودان السودان الشقيق

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