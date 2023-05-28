مصرع سائق في حادث مروري على طريق "دمياط _ بورسعيد"

شهد الطريق الواصل بين محافظتي دمياط وبورسعيد صباح اليوم الأحد، حادث مروري مروع حيث اصطدمت سيارة بيجو بسيارة نقل على الطريق أمام كافتيريا اللوته، مما أدى إلى انقلاب السيارة البيجو واشتعال النيران بها.

أسفر الحادث عن اشتعال النيران في السيارة ومصرع السائق وآخرين في الحادث وإصابة عدد من الركاب بإصابات ما بين كسور وكدمات وحروق.

جرى إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران في السيارة وتم الدفع بقوة من قوات الإطفاء تمكنت من إخماد النيران.

كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة وحصر الخسائر وإخطار ذوي المتوفين.

كما تم نقل جثمان المتوفي والمصابين عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى دمياط التخصصي لإخطار ذوي المتوفي لاستلام جثمانه وتم نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفى.