الأرصاد تكشف موعد استقرار حالة الطقس (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد استقرار حالة الطقس، موضحة: "سوف نشهد مزيدًا من الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من غدٍ الإثنين، على أغلب المناطق"، مشددة على مرضى الجيوب الأنفية بعدم الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى، ولا بد من ارتداء الكمامات.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أنه لا بد من الابتعاد عن أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات المعدنية بسبب سرعات الرياح العالية بالمناطق الشرقية من جمهورية مصر العربية.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، قائدي المركبات بالقيادة بهدوء تام مع انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأتربة، خاصة في المناطق الجنوبية.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن المناطق الموجودة بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس تشهد سيولًا، نتيجة الطبيعة الجغرافية، حيث إنها تشهد سقوطًا للأمطار خلال الأيام الماضية، كما أكدت على أن حالة البحرين معتدلة، وهما مؤهلان لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية.