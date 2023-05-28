صفحات الغش الإلكترونية تزعم تداول اللغة الإنجليزية لطلاب الدبلومات الفنية

زعمت صفحات الغش الإلكترونية عبر السوشيال ميديا تداول امتحانات اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الدبلومات الفنية 2023، ويزعمون عبر تطبيق "التليجرام" أنه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان.

ويؤدي 760 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، امتحان اللغة الأجنبية الأولى للدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي الجاري 2022 /2023، بكل النوعيات (صناعي– زراعي– تجاري– فندقي)، بالإضافة إلى عدد (1788) طالبًا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، في (2550) لجنة على مستوى كل محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الخميس 8/6/2023، فيما سيتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة 9/6/2023 وحتى يوم الجمعة 16/6/2023.