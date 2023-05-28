إغلاق ميناء العريش البحرى لليوم الثانى لسوء الأحوال الجوية

واصلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، إغلاق ميناء العريش البحري لليوم الثاني بسبب سوء الأحوال الجوية غير المستقرة التي تسود محافظة شمال سيناء.

وأكد مصدر مسئول بميناء العريش البحري - في بيان اليوم - أنه سيتم فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، مشيرًا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية.

يذكر أن محافظة شمال سيناء تتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ارتفاع أمواج البحر، العواصف الترابية، والرياح المحملة بالرمال الناعمة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أوضحت أن اليوم الأحد، يشهد طقسًا معتدلًا في الصباح الباكر حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد دافئًا على السواحل الغربية شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدلًا ليلًا على كافة الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على أغلب الأنحاء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية، تكون متوسطة ورعدية أحيانًا قد تصل للسيول على وسط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار متوسطة ورعدية على شمال وجنوب الصعيد.

- درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.