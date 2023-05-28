الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التنمية المحلية يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية.. ويفتتح عددًا من المراكز التكنولوجية بشمال سيناء

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

يقوم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اليوم بزيارة إلى محافظة شمال سيناء، برفقة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من قيادات الوزارتين وذلك لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

ومن المقرر أن تتضمن أنشطة الزيارة استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعامين الماليين 22/2023 و23/2024، وأهداف وآليات وفئات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بالإضافة إلى عرض حول تطوير المراكز التكنولوجية، وآخر عن تطوير مدينة العريش.

كما سيقوم وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد خلال زيارتها لشمال سيناء بافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في كل من ديوان عام المحافظة، ومدينة العريش، بالإضافة إلى تفقد عدد من المناطق بالمحافظة.

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