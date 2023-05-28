لاعب ولاعبة مصريان يشاركان في تنس الطاولة بعالمية الأولمبياد الخاص برلين 2023

ريم ماهر وأحمد إبراهيم لاعب ولاعبة من مصر ومعهم جهاز فنى مكون من الدكتور سعيد حسب الله المدير الفني ويارا محمد المدربة، يمثلون الأولمبياد الخاص في منافسات تنس الطاولة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023 والتي تنطلق في الفترة من 17 وحتى 25 يونيو بمشاركة 170 دولة يمثلهم 7000 لاعب ولاعبة، وتشارك في تنس الطاولة 27 لاعبا ولاعبة وشريكا من 13 دولة من المنطقة من بين 247 لاعبا ولاعبة من مختلف دول العالم عبارة عن 207 لاعبين بالإضافة إلى 40 شريكا ويشارك من المنطقة 27 لاعبا ولاعبة من 16 دولة من دول المنطقة عبارة عن 25 لاعبا بالإضافة إلى شريكين وتقام المسابقات على صالة ميسي برلين في القاعة 2.2.

وكانت اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تضم الدكتور عماد محى الدين مدير عام الرياضة والتدريب والدكتور شريف الفولى مدير عام الألعاب والمسابقات قد كشفت عقب غلق باب التسجيل عن حصة كل دولة من دول المنطقة الـ20 من دول المنطقة والرياضات التي سوف تشارك فيها وعدد اللاعبين لكل رياضة.

وصرح الدكتور عماد محيى الدين بأن رياضة تنس الطاولة تشهد مشاركة كلا من لبنان وعمان في تنس الطاولة الموحدة بلاعب ولاعب آخر شريك، وتشارك كل من الجزائر مصر، إيران، العراق، ليبيا، المغرب، فلسطين، السعودية، تونس بلاعبه ولاعبة، وتشارك الإمارات بلاعبين ولاعبين بينما تشارك موريتانيا بلاعب واحد.

وأضاف: "وتتميز رياضة تنس الطاولة بالسرعة مما يتطلب درجة عالية من التوافق العضلي العصبي بين اليد والعين.. ومن خلال هذه الرياضة يستطيع لاعبو الأولمبياد الخاص إظهار ما يتميزون به من قوة وجمال في الأداء بالإضافة إلى ما يوفره الأولمبياد الخاص من مسابقات الزوجي والفردي في رياضة تنس الطاولة، تتوافر أيضا مسابقة المهارات الفردية، والتي تسمح للاعبين بالتسابق في المهارات الأساسية لهذه الرياضة لذلك، فإن هذه المهارات الأساسية يتعين تطويرها قبل التقدم لخوض المباريات وتتضمن مسابقات المهارات الفردية ضرب الكرة بالمضرب، وضربات الإرسال بوجه وظاهر اليد يتم احتساب النتيجة النهائية لكل لاعب بجمع النقاط التي يتمكن من تسجيلها في كل مسابقة.

فيما صرح الدكتور شريف الفولى بالنسبة إلى تنس الطاولة للرياضات الموحدة، يتكون كل فريق من لاعب أولمبياد خاص وشريك منذ إدخالها ضمن حركة الأولمبياد الخاص للمرة الأولى في إطار الألعاب العالمية 1987، حيث تنافس فيها 12 لاعبا، تزايد حجم المشاركات في رياضة تنس الطاولة على نحو كبير، وقد تسابق 180 لاعبا، مثلوا 47 برنامجا في مسابقات تنس الطاولة التي تم تنظيمها في إطار الألعاب العالمية الصيفية 1999 بنورث كارولينا بأمريكا ويبلغ حجم المتسابقين في رياضة تنس الطاولة في المنطقة حاليا 10371 لاعب و لاعبة.. وتشمل مسابقات تنس الطاولة مسابقة الفردي - مسابقة الزوجي - مسابقة الزوجي المختلط - مسابقة الكرسي المتحرك، والزوجي والزوجي المختلط للرياضات الموحدة.. والمسابقات التالية توفر تنافسا مفيدا للاعبين ذوي مستويات القدرة المنخفضة: مسابقة المهارات الفردية. الإرسال. ضرب الكرة بالمضرب. إرجاع الكرة.وكانت تنس الطاولة إحدى الرياضات في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص منذ عام 1987.

الأولمبياد الخاص برلين 2023

الأولمبياد الخاص برلين 2023

الأولمبياد الخاص برلين 2023

الأولمبياد الخاص برلين 2023