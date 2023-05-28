الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"مكارثى": التصويت على اتفاق مبدئى حول رفع سقف الدين بالكونجرس الأربعاء

مكارثي
مكارثي

 قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، اليوم الأحد، إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض، بشأن رفع سقف الدين الحكومي، متوقعًا أن يتم التصويت عليه في الكونجرس الأربعاء، وذلك وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي، سأتحدث مرة أخرى إلى الرئيس جو بايدن، وسوف أشرف على الصياغة النهائية لمشروع القانون، وأضاف أنه من المتوقع وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون سقف الدين الأمريكي ونشره، اليوم، مشيرًا إلى أن الاتفاق لا يشمل أي ضرائب أو برامج جديدة.

ونقلت القناة الأمريكية عن مصدر مطلع على مفاوضات سقف الدين، قوله إنه تم التوصل لاتفاق لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار يبقي على الإنفاق غير الدفاعي مستقرًا للسنة المالية الحالية والمقبلة 2024.

مؤشر خطر.. أزمة رفع سقف الدين الأمريكي تُنذر بكارثة عالمية

وسبق أن قالت شبكة "CNN" الأمريكية، إن احتمالية تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، بسبب أزمة رفع سقف الدين، ستكبد العالم خسائر كبيرة، وأنه قد تحدث أزمة أسوأ بكثير من الأزمة المالية العالمية 2008.

وأضافت "CNN" في تقرير، أن الاقتصاد العالمي تعرض لصدمتين هائلتين في 3 سنوات، وقد تكون الثالثة على وشك البدء بسبب أزمة سقف الديون في أمريكا.

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