الأرصاد: استمرار التقلبات الجوية وسقوط أمطار رعدية (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا أمس شهدنا نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب مناطق الجمهورية، مما أثر على الرؤية الأفقية، ومتوقع اليوم استمرار التقلبات الجوية وعدم الاستقرار في حالة الطقس مع نشاط للرياح.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن اليوم متوقع سقوط أمطار رعدية على أغلب المناطق، بينما سنشهد في بعض المناطق نشاطًا للرياح، وتكون سرعتها ما بين 35 لـ45 كم/ ساعة.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأننا اليوم نشهد فرصًا لسقوط الأمطار مختلفة الشدة من منطقة لأخرى، وتكون الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة، والرعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد، والوجه البحري، ومدن القناة، إضافة إلى أمطار خفيفة ورعدية تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة أقل حدة من أمس، حيث سجلت العظمى على القاهرة 34 درجة مئوية، وبالتالي ستظل الأجواء حارة خلال فترة النهار، بينما تكون معتدلة خلال فترة الليل.