"قومي المرأة" ببني سويف يواصل تنفيذ "مطبخ المصرية" وحملة طرق الأبواب

واصل المجلس القومي للمرأة في بني سويف، تنفيذ برنامج تدريبي لتدريب السيدات على كيفية إدارة المطابخ الكبري وإعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير تحت عنوان "مطبخ المصرية" وذلك بقرى "حياة كريمة" كمرحلة تجريبية، واستهدف "مطبخ المصرية" قرية سدس الأمراء بمركز ببا بإجمالي ١٢٠ مستهدفة، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وقالت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في بني سويف، إن "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالإضافة إلى تقديم خدمة اطعام الأسر الأكثر احتياجًا كأحد كمخرجات هذا التدريب.

حيث تتلقى السيدات تدريبًا على يد أحد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.

وأشارت نرمين محمود، إلى أن المجلس يواصل تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتي استهدفت قرى المنصورة والحمام والحرجة وأشمنت وجزيرة أبو صالح وبنى ماضي، وبني قاسم، والملاحية البحرية وصفط راشين وهليه وبليفيا وابشنا بعدد ٢٥٠٠ زيارة بإجمالي ٥٦٤٨ من السيدات والرجال والأطفال.

و‏شارك في الحملة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والأقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

يذكر أن انطلاق المرحلة الثانية من الحملة الممتدة لطرق الأبواب سيتم تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة، وتهدف إلى رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع في ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.