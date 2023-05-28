الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب الطقس.. "الوطنية للطوارئ" بالإسماعيلية ترفع درجة الاستعداد القصوى

الوطنية للطوارئ
الوطنية للطوارئ

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والمشرف على مكتب متابعة المحافظ، عن رفع حالة الاستعداد القصوى داخل المركز المحلى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية وجميع غرف عمليات مراكز ومدن وأحياء المحافظة وغرف عمليات المديريات الخدمية، وذلك لتلقي البلاغات عند حدوث أي طارئ في حينه وسرعة تلبية البلاغات في أسرع وقت للتعامل الفوري معها.

يأتي ذلك في ظل موجة الطقس السيئ، وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من محافظة الإسماعيلية يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

جاء ذلك نتيجة لموجة الطقس السيئ التى أدت إلى زيادة سرعة الرياح المختلطة بالأتربة في بعض المناطق، مما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق السريعة من وإلى الإسماعيلية، وذلك بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، للتعامل الفورى مع الأزمات بكل أنواعها.

الشبكة الوطنية بالإسماعيلية اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية

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