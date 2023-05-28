"الري": 4 مسابقات خلال أسبوع القاهرة للمياه وقائمة متحدثين دوليين

تواصل وزارة الموارد المائية والري، إتمام كل الاستعدادات لانعقاد أسبوع القاهرة السادس للمياه، وذلك من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما يأتي أسبوع القاهرة السادس للمياه، استكمالاً لما تحقق من نجاح خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه والذي عُقد العام الماضي تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي"، وذلك كحدث تحضيري لفعاليات المياه التي عقدت خلال مؤتمر المناخ الماضي COP 27.

وأوضح المهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري والرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه، الأحد، إنه سيتم عقد 4 مسابقات خلال الأسبوع هي مسابقة "أفضل الممارسات الزراعية للمحافظة على المياه"، ومسابقة أطروحة الثلاث دقائق والتي يتقدم لها طلبة الماجستير والدكتوراة من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية، وأيضًا مسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" والتي تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM، ومسابقة "أفضل مشروع تخرج".

كما أشار إلى تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، والذي سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.

كذلك، سيعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه قبيل عقد مؤتمر المناخ COP 28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المقرر أن يتم رفع نتائج وتوصيات أسبوع القاهرة السادس للمياه للعرض والمناقشة خلال فعاليات مؤتمر COP 28، هذا وتواصل مصر التنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة والتي ستستضيف مؤتمر المناخ القادم، للتأكيد على ضرورة الاستمرار في إبراز الترابط القوى بين المياه والمناخ على المستوى العالمي، استكمالًا لما حققته مصر من نجاح خلال الفعاليات الدولية السابقة وهى أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ.