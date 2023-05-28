تدريب العاملين على إنقاذ المصابين والمخاطر المحتملة بصرف الإسكندرية

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه تم تدريب العاملين في محطة رفع جرين بلازا على إجراءات دخول الأماكن المغلقة وإنقاذ المصابين في إطار استعداد المحطة لتجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة "TSM".

وأكد توجيهات الشركة القابضة بشأن الالتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية في مواقع العمل، حفاظًا على العاملين باعتبارهم أهم موارد الشركة، وضرورة تدريبهم وتوعيتهم بمخاطر بيئة العمل وكيفية التعامل معها.

وأضاف أن خطط السلامة والصحة المهنية تتضمن توعية العاملين وتدريبهم على التعامل مع جميع المخاطر المحتملة.

وأوضح أن أهم مسؤوليات الشركة هي الحفاظ علي العاملين وتدريبهم ورفع كفاءاتهم وتوفير بيئات آمنة للعمل وإتاحة كل الاحتياطات ووسائل السلامة للعاملين، وتطوير اللوائح المنظمة لأعمال السلامة والصحة المهنية، فالعمل في مجال الصرف الصحي يحتوي على العديد من المخاطر في التعامل مع الشنايش والمطابق والبيارات والحمأة، وأن الالتزام بمهمات السلامة وتأمين بيئة العمل ضرورة ملحة.

وأشار إلى مجهودات الشركة القابضة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين لأهميتها في الحفاظ علي العنصر البشري، وتقييم المخاطر المحتملة، وتأمين بيئة العمل بما يضمن استدامة الأعمال.

تدريب العاملين على السلامة المهنية

تدريب العاملين على السلامة المهنية

تدريب العاملين على السلامة المهنية