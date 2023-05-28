أسعار الذرة الصفراء اليوم الأحد 28/5/2023

أصبحت أعلاف الدواجن من أكثر السلع التي عليها بحث، حيث شهدت الأسابيع الماضية تراجعًا كبيرًا في أسعار أعلاف الدواجن الأمر الذي أنعكس على أسعار اللحوم البيضاء في الأسواق، وشهدت أسعار أعلاف الدواجن تراجعًا طفيفًا في أنواع من خامات الأعلاف في الأسعاراليوم الأحد في مستهل تعاملات بورصة الكناني.

ونستعرض في السطور التالية أسعار اعلاف الدواجن اليوم الأحد 28 مايو والتي جاءت كالتالي:

أسعارأعلاف الدواجن اليوم الأحد 28 مايو 2023

شهدت أسعار الذرة الصفراء البرازيلي اليوم الأحد 28 مايو استقرارًا عند 15000 جنيها للطن صب أرضه.

شهدت أسعار الذرة الصفراء أرجنتيني اليوم الأحد 28 مايو استقرارا عند 15000 جنيها للطن صب أرضه.

شهدت أسعار الذرة الصفراء أوكراني اليوم الأحد 28 مايو تراجعًا بقيمة 500 جنيها في الطن لتسجل 13000 جنيها للطن صب أرضه.

شهدت أسعار الذرة الصفراء صربي اليوم الأحد 28 مايو تراجعًا بقيمة 500 جنيها في الطن لتسجل 13000 جنيها للطن صب أرضه.

شهدت أسعار الذرة الصفراء أمريكي اليوم الأحد 28 مايو تراجعًا بقيمة 500 جنيها في الطن لتسجل 13000 جنيها للطن صب أرضه.

شهدت أسعار الذرة الصفراء بلغاري اليوم الأحد 28 مايو تراجعًا بقيمة 500 جنيها في الطن لتسجل 13000 جنيها للطن صب أرضه.

شهدت أسعار الذرة الصفراء روماني اليوم الأحد 28 مايو تراجعًا بقيمة 500 جنيها في الطن لتسجل 13000 جنيها للطن صب أرضه.

أسعار خامات الأعلاف اليوم الأحد 28 مايو 2023

بلغت أسعار صويا 44 % 35000 جنيها للطن.

بلغت أسعارصويا 46 % (محلي) 37000 جنيها للطن.

بلغت أسعارصويا 46% (مستورده) 37000 جنيها للطن.

بلغت أسعارردة ( نخالة ) 10400 جنيها للطن.

بلغت أسعارزيت صويا منزوع 51000 جنيها للطن.

بلغت أسعارزيت صويا مكرر 52000 جنيها للطن.

بلغت أسعاربذرة فول الصويا 35000 جنيها للطن.

بلغت أسعاركسب عباد 36% 18000 جنيها للطن.

بلغت أسعاردي دي جي إس 27% 24000 جنيها للطن.

بلغت أسعارجيلوتين مستورد 60% 49000 جنيها للطن.

بلغت أسعارقشر فول الصويا 10750 جنيها للطن.