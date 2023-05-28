أخبار فاتتك|هبوط طائرة "مصر للطيران" بأمان فى جدة ومواعيد مباريات اليوم

تداول خلال الساعات القليلة الماضية عدد من الأخبار المتنوعة، والتي شملت العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" لكم أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

- "الصحة" تطلق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة".. اليوم

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم، 3 قوافل طبية لمدة يومين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بدءًا من اليوم وتستمر لمدة يومين.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- مواعيد مباريات اليوم الأحد 28- 5- 2023 والقنوات الناقلة

يزداد البحث عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 28- 5 -2023 والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بمباريات الساحرة المستديرة معشوقة الجماهير.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- سعر الدولار اليوم الأحد 28- 5- 2023 فى البنوك المصرية

ترتفع معدلات البحث عن سعر الدولار في مصر في البنوك المصرية والأجنبية بشكل مستمر لرصد آخر تطوراته أمام الجنيه المصري في التعاملات المالية.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- بدء التصويت فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية

بدأ الناخبون الأتراك، صباح اليوم الأحد، التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، وسيختار الأتراك الرئيس الجديد الذي سيقود بلادهم لمدة 5 سنوات مقبلة، من بين الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة الأبرز كمال كليجدار أوغلو.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- انفجر أحد إطاراتها.. تفاصيل هبوط طائرة "مصر للطيران" بأمان في جدة

نجح قائد طائرة مصر للطيران فى الهبوط بسلام في مطار جدة الدولي بعد انفجار أحد إطارات الطائرة أثناء عملية الهبوط، وصرح مصدر مسئول بشركة مصر للطيران بأنه في أثناء هبوط طائرة مصر للطيران رحلة رقم MS643 من طراز B738 على مدرج الهبوط الخاص بمطار جدة الدولي.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- طلعت عبدالقوى يستعرض أبرز النقاط المطروحة فى جلسة المحور السياسى 4 يونيو

أوضح النائب طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أبرز النقاط المطروحة في جلسة المحور السياسي 4 يونيو، قائلًا: "إن هناك جزءين؛ جزء خاص بالمحور السياسي والخاص بمجلس النواب، وعدد أعضائه".. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)