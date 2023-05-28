الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ملتقى الهناجر الثقافي يناقش "ثقافة الاستهلاك والتعامل مع الأزمات" غدا

مركز الهناجر للفنون
مركز الهناجر للفنون

ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، اللقاء الشهري لملتقى الهناجر الثقافي تحت عنوان "ثقافة الاستهلاك.. والتعامل مع الأزمات"، فى السابعة والنصف من مساء غد الاثنين، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

يتحدث فى الملتقى الدكتورة نسرين البغدادي أستاذة علم الاجتماع ورئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية السابق وعضوة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة هدى زكريا أستاذة علم الاجتماع السياسي والعسكري بجامعة الزقازيق، الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط جامعة الفيوم ومستشار وزيرة التضامن، اللواء الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك السابق وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، والدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الجغرافيا والبيئة جامعة عين شمس ومستشار وزيرة الثقافة لشئون البيئة.

وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل الملتقى مجموعة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة "تريو الموسيقية" بقيادة الدكتورة مروة عمرو.

قطاع شئون الإنتاج الثقافى ملتقي الهناجر الثقافي المخرج خالد جلال ثقافة الاستهلاك الهناجر للفنون

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