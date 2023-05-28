الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التخطيط تتابع مشروعات الخطة الاستثمارية وتفتتح عدة مراكز تكنولوجية بشمال سيناء

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

 توجهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، منذ قليل، إلى محافظة شمال سيناء، برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وتتضمن أنشطة الزيارة استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعامين الماليين 2022-2023 و 2023-2024، وأهداف وآليات وفئات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بالإضافة إلى عرض حول تطوير المراكز التكنولوجية، وآخر عن تطوير مدينة العريش.

كما تفتتح وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال زيارتها لشمال سيناء، المراكز التكنولوجية بكل من ديوان عام المحافظة، ومدينة العريش، بالإضافة إلى تفقد عدد من المناطق بالمحافظة.

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد افتتحت قبل أيام مركز خدمات مصر بمدينة شرم الشيخ، وأكدت حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، وذلك تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". 

 وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن المشروع يهدف بشكل مباشر إلى التيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد مجمع به كل الخدمات بدلًا من انتقال المواطنين بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة، مضيفة أن مركز خدمات مصر يقدم العديد من الخدمات أبرزها خدمات الأحوال المدنية التي تصدرها وزارة الداخلية مثل استصدار بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد والوفاة والزواج وخلافه، وخدمات التوثيق والشهر العقاري التي تصدرها وزارة العدل وخدمات الأدلة الجنائية والمرور والجوازات.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط محافظة شمال سيناء وزير التنمية المحلية الخطة الاستثمارية مشروعات المراكز التكنولوجية

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": هبوط طائرة مصرية بسلام فى جدة بعد انفجار أحد إطاراتها

"الصحة" تطلق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة".. اليوم

مشاركة الرئيس السيسى فى اجتماع قمة "السلم والأمن الإفريقى" تتصدر عناوين الصحف

غارة جوية أمريكية تستهدف أسلحة لحركة الشباب قرب قاعدة عسكرية للاتحاد الإفريقى

لليوم الـ270.. إقبال كبير على منافذ "كلنا واحد" لشراء السلع بأسعار مخفضة

مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للناخبين الأتراك فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟