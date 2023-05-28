وزير الرى: أسبوع القاهرة السادس يهدف لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخى

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع المهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه، والدكتور عمرو فوزي، نائب الرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه، والمهندس عبدالرحيم يحيى، معاون الوزير للتعاون الإقليمي، لمتابعة الترتيبات الجارية للإعداد لعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة" وذلك خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر إلى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتم خلال الاجتماع، استعراض تفاصيل الجلسات العامة وورش العمل والمؤتمر العلمي والمسابقات المقرر عقدها خلال الأسبوع، وكذا قائمة المتحدثين الدوليين المشاركين في فعاليات الأسبوع.

وصرّح الدكتور سويلم، بأنه تم فتح باب التقديم للمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تنظيم جلسات أو ورش عمل خلال أسبوع القاهرة السادس للمياه، وذلك اعتبارًا من يوم ١٥ مايو ٢٠٢٣.

كما أوضح الدكتور سويلم، أنه تم غلق باب تقديم ملخصات الأوراق البحثية للمؤتمر، حيث تقوم اللجنة العلمية للأسبوع حاليًا بتقييم ملخصات الأبحاث المقدمة من الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية لاختيار الأفضل منها، مضيفًا أن المؤتمر العلمي يتضمن العديد من الأنشطة الفنية خلال ٥ جلسات فنية متخصصة في محاور "المياه الخضراء لاستعادة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والتكيف مع التغيرات المناخية - التعاون في خيارات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أحواض الأنهار - دعم الفوائد المشتركة ما بين إجراءات التكيف بقطاع إدارة المياه وتحقيق النمو الاقتصادي - تحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف (جفاف/فيضان) - دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة" .

وأوضح وزير الري، أن أسبوع القاهرة السادس للمياه يهدف لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، ومناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والابتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.