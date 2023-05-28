أمطار قد تصل للسيول بسيناء.. "الأرصاد": طقس اليوم حار ورياح مثيرة للأتربة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد طقسًا حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد دافئًا على السواحل الغربية شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدلًا ليلًا على كل الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على أغلب الأنحاء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية، تكون متوسطة ورعدية أحيانًا قد تصل للسيول على وسط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار متوسطة ورعدية على شمال وجنوب الصعيد.

- درجات الحرارة

وتكون درجات الحرارة اليوم الأحد كالتالي:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة،

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20 درجة،

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19 درجة،

سوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة،

قنا العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة،

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

