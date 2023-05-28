الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بدء التصويت فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية

الانتخابات التركية
الانتخابات التركية

بدأ الناخبون الأتراك، صباح اليوم الأحد، التصويت  في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، وسيختار الأتراك الرئيس الجديد الذي سيقود بلادهم لمدة 5 سنوات مقبلة، من بين الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة الأبرز كمال كليجدار أوغلو.

وجرت الجولة الأولى للانتخابات قبل أسبوعين، وحصل أردوغان على المركز الأول بعد حصوله على 49.51%، بينما جاء كليجدار أوغلو في المركز الثاني بنسبة  44.8%.

وحصل المرشح الثالث سنان أوغان على 5.17%، ليخرج من السباق الرئاسي قبل أن يعلن عن دعمه لأردوغان في جولة الإعادة.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ تركيا التي تشهد فيها جولة ثانية لانتخاب رئيسها، بعد فشل المرشحين في الجولة الأولى في بلوغ عتبة الحسم المطلوبة (50% + 1).

الناخبون الأتراك كمال كليجدار أوغلو رجب طيب أردوغان أردوغان سنان أوغان

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