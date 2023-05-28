بدء التصويت فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية

بدأ الناخبون الأتراك، صباح اليوم الأحد، التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، وسيختار الأتراك الرئيس الجديد الذي سيقود بلادهم لمدة 5 سنوات مقبلة، من بين الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة الأبرز كمال كليجدار أوغلو.

وجرت الجولة الأولى للانتخابات قبل أسبوعين، وحصل أردوغان على المركز الأول بعد حصوله على 49.51%، بينما جاء كليجدار أوغلو في المركز الثاني بنسبة 44.8%.

وحصل المرشح الثالث سنان أوغان على 5.17%، ليخرج من السباق الرئاسي قبل أن يعلن عن دعمه لأردوغان في جولة الإعادة.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ تركيا التي تشهد فيها جولة ثانية لانتخاب رئيسها، بعد فشل المرشحين في الجولة الأولى في بلوغ عتبة الحسم المطلوبة (50% + 1).