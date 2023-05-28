مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للناخبين الأتراك فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

فتحت مراكز الاقتراع في تركيا أبوابها، اليوم الأحد، لإجراء عمليات التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد حصل في الجولة الأولى التي جرت في 14 من الشهر الجاري، على نسبة 49.52%، بينما حصل كيليتشدار أوغلو على نسبة 44.88%، فيما حصل المرشح الثالث بالانتخابات، سنان أوغان، على 5.17% من أصوات الناخبين.

وقد تم تجهيز أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع، في 973 منطقة و1094 مجلسًا انتخابيًا في جميع أنحاء البلاد، ويحق التصويت داخل البلاد لنحو 61 مليون ناخب، وفي خارج البلاد حوالي 3 ملايين و500 ألف ناخب، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.