7 نصائح من "الصحة" خلال فترة التقلبات الجوية

قدمت وزارة الصحة والسكان، عددًا من الإرشادات الوقائية والطبية للمواطنين للحفاظ على صحتهم خلال فترة التقلبات الجوية وخاصة مرضي الحساسية، وذلك في انفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

وتضمنت إرشادات وزارة الصحة التالي:

1- يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل، في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط.

2- ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في وجود العاصفة الترابية، تجنبًا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية.

3- الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لتجنب الشعور بالاختناق.

4- شرب كمية كافية من المياه لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

5- وضع أدوية الحساسية بالحقيبة عند الخروج، وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب.

6- استخدام البخاخات الموصي بها من قبل الطبيب، قبل الخروج من المنزل بفترة كافية.

7- التأكد من غلق نوافذ المنزل جيدا لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف.

وفي سياقٍ متصل، أكد المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، استمرار الرياح والأتربة التي تشهدها محافظات الجمهورية اليوم، موضحًا أن عاصفة الأتربة هي قادمة من تأثير منخفض خماسيني وتؤدي لإثارة الرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري وأغلب مناطق الجمهورية.

كما نصحت هيئة الأرصاد الجوية، باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.