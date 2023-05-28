الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

غارة جوية أمريكية تستهدف أسلحة لحركة الشباب قرب قاعدة عسكرية للاتحاد الإفريقى

غارة جوية أمريكية
غارة جوية أمريكية

شنت الولايات المتحدة غارة جوية في الصومال، استهدفت أسلحة وعتادًا لحركة الشباب بالقرب من قاعدة عسكرية للاتحاد الإفريقي كانت قد تعرضت في يوم سابق لهجوم من قبل الحركة .

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية فقد تعرضت قاعدة بولو مارير، الواقعة على بعد 120 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة مقديشو وتؤوي قوة أوغندية، لهجوم تبنته الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تقاتل منذ 2007 الحكومة الفيدرالية المدعومة من  المجتمع الدولي.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، في بيان: إنها "دمرت أسلحة ومعدات استولى عليها مقاتلو حركة الشباب بصورة غير مشروعة"، دون أن تحدد متى وأين سُرقت هذه الأسلحة.
وأضافت أنها "شنت غارة جوية على مسلحين في محيط" قاعدة بولو مارير الجمعة دعمًا للحكومة الفيدرالية الصومالية وقوة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام المعروفة باسم "أتميس".

 

- الصومال: مقتل 3000 من الميليشيات الإرهابية خلال العمليات العسكرية الجارية

وسبق وأكدت الحكومة الصومالية أن العمليات العسكرية الجارية، أسفرت عن مقتل أكثر من 3000 من عناصر ميليشيات الخوارج وإصابة نحو 3700 آخرين.
وقالت وزارة الدفاع الصومالية في بيان، وفق وكالة الأنباء الصومالية: إنه إلى جانب مقتل 3000 من الإرهابيين تم تحرير 70 مدينة ومنطقة خلال العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية.
وأضافت أن العمليات العسكرية الرامية إلى تحرير الصومال من العناصر الإرهابية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود دخلت المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن وزارة الأمن الداخلي تسعى إلى تنفيذ خطة أمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة مقديشو وتطهيرها من فلول العناصر الإرهابية التي تتحصن في بعض المديريات.

الصومال قاعده عسكرية الشباب المتحدة الولايات الافريقي

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