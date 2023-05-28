حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 28 مايو 2023

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد، 28 مايو 2023، لجميع مواليد الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:





الحمل

مهنياً: لا تدع الأمور تمر مرور الكرام، وخصوصاً إذا لم تكن واثقاً بقدراتك الذاتية.

عاطفياً: عليك أن تكون هادئاً وأكثر رصانة، لتتمكن من مواجهة الشريك بحججك المقنعة.

صحياً: التخفيف من رفع الأحمال الثقيلة يريحك من آلام الظهر، فتجنب ذلك قدر المستطاع.

الثور

مهنياً: يسود الأجواء المزيد من الإيجابيات وتختفي الانفعالات ويسودّ المنطق في العلاقات.

عاطفياً: كثرة العتاب لا تنفع، وعليك نسيان الماضي والبدء مجدداً شرط الاستفادة من الماضي.

صحياً: لا تنفعل أمام أقل الأمور السطحية، وامنح نفسك المزيد من الراحة.

الجوزاء

مهنياً: المربع الفلكي بين القمر من العذراء والشمس في برجك يشير إلى بلبلة وإرباك وفوضى، لك حقوق لكن عليك واجبات.

عاطفياً: يوم عاطفي مميز قد يحمل إليك المتغيرات والحسم إيجاباً بحسب مبتغاك.

صحياً: حاول قدر المستطاع التخفيف من وطأة العمل والاهتمام بالوضع الصحي باستمرار.

السرطان

مهنياً: يحمل هذا اليوم المزيد من الحلول ويرطّب الأجواء ويشير إلى الازدهار في حياتك المهنية.

عاطفياً: يكون التناغم واضحاً يوّلد أجواء عاطفية جيدة ولقاءات مشوّقة وحدثاً استثنائيّاً يخبّئ مفاجأة.

صحياً: القيام برحلة ترفيهية إلى المناطق الجبلية وقطف بعض الأعشاب النباتية مفيد للنفس.

الأسد

مهنياً: تشعر بارتياح وتلقى مساندة من الخارج فتحقّق نجاحات على كل الصعد.

عاطفياً: ابتعد عن القسوة التي لا تناسبك لأنها تحجّر قلبك وتدمّر الحنان من عينيك.

صحياً: بإمكانك القيام بأي مشروع ترفيهي يخفف عنك حدة التوترات التي تواجهها أحياناً.

العذراء

مهنياً: أحد الزملاء يحمل إليك أخباراً سارّة تنتظرها منذ مدة، وهذا ما ينعكس إيجاباً على مستقبلك العملي.

عاطفياً: التضحية مطلوبة بشدة في بعض الأحيان، لكن عدم التفريط في الحقوق ضروري.

صحياً: توقّ قدر المستطاع التعرض للبرد الشديد وما ينتج منه من زكام ومضاعفات.

الميزان

مهنياً: يوم يبشر بالهدوء والحلول والظروف المناسبة والمصادفات التي تخفّف من التشنّج.

عاطفياً: إذا أردت إقناع الشريك بوجهة نظرك، فعليك أن تكون أكثر جديّة من السابق.

صحياً: لا بأس في أخذ إجازة سنوية حتى قبل أوانها إذا كان الوضع الصحي يستدعي ذلك.

العقرب

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم فرصاً مهمة وتدخّلاً من قبل بعض الأصدقاء لمصلحتك، ويشير الى انتصار وانتعاش.

عاطفياً: إذا بحثت في أوراق الماضي تجد الحل الأفضل للمشكلة التي تعانيها مع الشريك.

صحياً: خير الأمور الوسط، ولا سيما الاعتدال في تناول الأطعمة الدسمة.

القوس

مهنياً: الماضي القريب خير دليل عما تعيشه اليوم من نجاحات مهنية لم تعرفها من قبل.

عاطفياً: لا تتوقع أن يجاريك الشريك في أفكارك، وخصوصاً إذا لم تقنعه بها أولاً.

صحياً: لا تتشبث بآرائك في كل ما يتعلق بالشأن الصحي، الكلمة النهائية لأصحاب الاختصاص.

الجدي

مهنياً: يوم واعد بتقدّم مهني، وتتطور عملية التواصل مع الزملاء وتبدو العلاقات ممتازة.

عاطفياً: ابتعد عن الأنانية التي لن تترك في علاقتك مع الشريك إلا الآثار السلبية، فكن حذراً.

صحياً: ممارسة التزلج رياضة مفيدة تحرك مختلف أعضاء الجسم.

الدلو

مهنياً: تشعر بالارتياح بعد زوال الهواجس المهنية الضاغطة أو مسألة دَين عالقة.

عاطفياً: حاول أن تتقرب من الشريك في كل ما يقوم به، فهو وفيّ أكثر مما تتصوّر.

صحياً: تجنب باستمرار الإفراط في تناول الطعام مساء، وحاول الاكتفاء بما هو مفيد.

الحوت

مهنياً: تعيش يوما طويلا ومتقلبا على كافة الاصعدة لذلك لا تستعجل قراراتك المصيرية، وكن متأنياً في ما تقوم به.

عاطفياً: توقف عن التذمّر الدائم فلن تجد شخصاً يحبك كالحبيب ويكون مخلصاً معك إلى أقصى الحدود.

صحياً: تبذل مجهوداً كبيراً في حياتك اليومية، ما يحول دون ممارستك الرياضة.