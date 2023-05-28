إصابة 7 أشخاص فى حادث مروع بدائرى المعادى

أصيب ٧ أشخاص إصابات بالغة في حادث تصادم ٣ سيارات مروع بدائري المعادي، حيث تلقت غرفة عمليات النجده إخطارًا بتصادم سيارتين ملاكي و سيارة ڤان أجرة بدائري المعادي تجاه التجمع الخامس.

على الفور تم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقام رجال الإدارة العامة للمرور باستدعاء الأوناش الخاصة بهم لرفع أثار الحادث وتيسير حركة المرور أمام السيارات.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة، أمر بتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكشف مصدر أمني عن نقل مصابي حادث دائري المعادي لمستشفي البنك الأهلي للرعاية المتكاملة بدائري القطامية.

وأوضح أن معظم المصابين في حالات خطرة بين كسور و نزيف بالمخ و فقد للأطراف، وجاري محاولة إسعافهم و إخطار أهليتهم بالحادث.