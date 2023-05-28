حطم رقم رونالدو.. ميسي يصبح الهداف التاريخي للدوريات الخمس الكبرى (بيانات)

تمكن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من تحقيق رقم قياسي في تاريخ الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، بعد أن أحرز هدفًا في مرمى ستراسبورج، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1 - 1، ضمن الجولة الـ 37 من الدوري الفرنسي.

وجاء هدف ميسي في الدقيقة 59، بعد استلامه كرة من كيليان مبابي، وإطلاقه تسديدة على يسار الحارس، حتى عادل كيفن جاميرو النتيجة لستراسبورج في الدقيقة 79.



وحافظ باريس سان جيرمان على صدارة الدوري الفرنسي برصيد 87 نقطة، متقدما بفارق 6 نقاط عن لانس الذي يحتل المركز الثاني برصيد 81 نقطة، وأصبح باريس سان جيرمان، أكثر الأندية تحقيقا للقب الدوري الفرنسي، برصيد 11 لقبًا، متغلبًا على رقم سانت إيتيان القديم بـ 10 ألقاب.



رقم قياسي جديد

وبهذا الهدف، وصل ميسي إلى هدفه رقم 496 في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، متجاوزًا الرقم السابق المحفوظ باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الحالي بـ 495 هدفًا .

ويُعد ميسي أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، حيث حصل على جائزة الكرة الذهبية 7 مرات، وفاز بـ 37 لقبًا مع برشلونة الإسباني، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2022.



وفي الوقت الذي تصدر فيه اسم ليونيل ميسي، محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، رصد "الدستور" في السطور التالية، نسب مؤشرات البحث التي حظي بها اللاعب الأرجنتيني، في اليوم الماضي، بعد أن أصبح الهداف التاريخي للدوريات الأوروبية الخمس الكبرى عبر موقع جوجل من مختلف محافظات الجمهورية.

الهداف التاريخي

ومن خلال استخدام أداة "جوجل ترند"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول ميسي بعد تحطيمه رقم رونالدو التاريخي، تبين أن معدل البحث ارتفع كثيرًا في الساعات القليلة الماضية، وتحديدًا من الساعة التاسعة مساءً، يوم 27 مايو الماضي، بنسبة 50%، ليصل في الساعة الحادية عشرة مساءً، إلى نسبة 100%.

وكانت أكثر المحافظات التي بحثت عن لينونيل ميسي الهداف التاريخي للدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، عبر موقع جوجل، هي مطروح بنسبة 100%، وتليها بني سويف بنسبة 93%، ثم الشرقية بنسبة 92%، ودمياط بنسبة 86%، والمنوفية بنسبة 84%.



اللاعب الأفضل

في الساعات القليلة الماضية، غرد عدد كبير من مستخدمي موقع تويتر حول اسم ليونيل ميسي، وتحطيمه أرقام قياسية جديدة، معبرين عن عشقهم الكبير للاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم، لذا يرصد "الدستور" في السطور التالية مدى البحث والتفاعل مع اللاعب الأرجنتيني بين مغردي موقع "تويتر"، من خلال استخدام أداة "track my hashtag"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول ميسي.

وبحسب استخدام أداة "track my hashtag"، كانت نتيجة التحليل في الساعات القليلة الماضية، أن معدل نشر التغريدات حول اسم ليونيل ميسي، وصل إلى 100 تغريدة عبر موقع تويتر، وشاركها 91 مغردًا، بينما بلغ الأشخاص المتفاعلون مع تغريدات الفيديو نحو أكثر من 180 ألف مغرد، ووصلت التغريدات إلى أكثر من 180 ألف مغرد.

وتم التغريد حول اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، من خلال أجهزة الأندرويد بنسبة 29%، ومن خلال أجهزة "آيباد" بنسبة 1%، ومن خلال أجهزة الآيفون بنسبة 70%.