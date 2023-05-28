مصرع 5 أشخاص إثر سقوط سيارة فى بحيرة شلال باليمن

لقي 5 أشخاص بينهم امرأتان وطفلان، مصرعهم غرقًا إثر سقوط سيارتهم في بحيرة شلال مائي بمحافظة صنعاء اليمنية والخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأوضح مصدر بعمليات محافظة صنعاء، أن شخصًا سادسًا تمكّن من النجاة بقفزه من السيارة قبل وصولها إلى بحيرة الشلال.

بدوره، أشار مدير مكتب الصحة بمحافظة صنعاء، الطبيب خالد المنتصر، إلى أن "سيارات الإسعاف وطواقم الإنقاذ التي كانت متواجدة في موقع الحادث انتشلت جثث الغرقى وأوصلتها إلى هيئة مستشفى (26 سبتمبر)، مع المصاب الذي تم إجراء الإسعافات اللازمة له".

تجدر الإشارة إلى أن شلال بني مطر يقع في مديرية بني مطر في الجهة الغربية من العاصمة صنعاء، ويقصد منطقة الشلال مئات الأسر من سكان العاصمة بهدف التنزه.

وتنتشر السدود والحواجز المائية في مناطق واسعة من اليمن، وعادة ما يسقط ضحايا في هذه السدود نتيجة المغامرة بالسباحة فيها، أو لأسباب تتعلق بعدم الالتزام بمعايير السلامة والأمان.