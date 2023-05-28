الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسئولة أممية: الدول المضيفة للاجئين السودانيين بحاجة إلى دعم سريع

اللاجئين السودانيين
اللاجئين السودانيين

قالت كاثرين ماهوني، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، إن أكثر من مليون سوداني لجأوا إلى الدول المجاورة، وهم من النساء والأطفال، وشددت على ضرورة إمداد الدول المضيفة للاجئين بالدعم الدولي السريع.

 

وقالت «ماهوني»، لقناة «الحرة» الأمريكية، إن احتياجات اللاجئين من النساء والأطفال كبيرة، 


وأنهم هربوا إلى الدول المجاورة خوفا من العنف، كما لجأوا إلى دول بحاجة إلى الدعم مثل تشاد وجنوب السودان. 

 

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن هناك مئات الآلاف وصلوا إلى بر الأمان واستطاعوا الهروب عبر الحدود والحصول على الحماية الدولية، لكنهم بحاجة إلى الدعم لأنهم لجأوا إلى دول ذات دخل متوسط، تحتاج دعما هائلا لتوفير الحماية والحاجات الإنسانية للاجئين.

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