وزير إندونيسى: مستعدون لتوريد بطاريات السيارات الكهربائية للولايات المتحدة

أكد الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية الإندونيسي إيرلانجا هارتارتو، استعداد بلاده لأن تصبح موردًا لبطاريات السيارات الكهربائية إلى الولايات المتحدة.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية- أنه خلال اجتماع الوزير المنسق مع وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، على هامش جلسات الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الاقتصادية التي تعقد حاليا في ديترويت بالولايات المتحدة، أكد هارتارتو أن "إندونيسيا مستعدة للتعاون في تطوير السيارات الكهربائية، خاصة كمورد لبطاريات السيارات الكهربائية للولايات المتحدة".

وذكر هارتارتو أن إندونيسيا، كدولة لديها احتياطيات كبيرة من النيكل، يمكن أن تصبح شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة في تطوير المركبات الكهربائية.

وفقًا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تمتلك إندونيسيا أكبر احتياطي من النيكل ، حيث يصل إلى 21 مليون طن ، أو ما يعادل 22 بالمائة من الاحتياطيات العالمية كما يحتل إنتاج إندونيسيا من النيكل المرتبة الأولى ، بمليون طن ، متجاوزًا الفلبين، 370 ألف طن، وروسيا بـ 250 ألف طن.

وبدورها، أشادت الوزيرة الأمريكية، بدعم إندونيسيا للإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، قائلة إن التعاون في تطوير بطاريات السيارات الكهربائية يمكن أن يكون له تأثير كبير على كلا البلدين، لا سيما في فتح فرص العمل.