الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"مفاهيم خاطئة عن الحضارة المصرية القديمة".. ندوة فى ملتقى الفنون والطب

دكتورة أمل نصر
دكتورة أمل نصر

“مفاهيم خاطئة عن الحضارة المصرية القديمة”.. عنوان الندوة التي تعقد على هامش فعاليات ملتقى الفنون والطب بالإسكندرية.

ويعقد اللقاء في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، وذلك في مقر جاليري فيرميليون للفن التشكيلي بالإسكندرية.

ويشارك في لقاء “مفاهيم خاطئة عن الحضارة المصرية القديمة”، كلا من: الفنانة التشكيلية دكتورة أمل نصر، أستاذ ورئيس قسم التصوير الأسبق بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية. والباحث دكتور وسيم السيسي، أستاذ جراحات المسالك البولية بالمستشفيات التعليمية، وعالم المصرية، وعضو في الجامعة الأمريكية لدراسات الظواهر الجوية.

ويتطرق الحديث والحوار في ندوة “مفاهيم خاطئة عن الحضارة المصرية القديمة”، حول رصد الصور الذهنية المغلوطة عن الحضارة المصرية القديمة، وأشهر هذه المفاهيم، وكيفية تفنيدها ودحضها.

وبحسب عالم المصريات الدكتور وسيم السيسي، تعتبر فكرة بناء الأهرامات بالسخرة، من أشهر وأكثر المفاهيم الخاطئة والمغلوطة عن الحضارة المصرية القديمة.

ومن الأفكار والصور الذهنية الخاطئة عن الحضارة المصرية القديمة أيضا بحسب الدكتور وسيم السيسي، فكرة انعدام الجانب الاجتماعى فى الحياة المصرية القديمة وغلبة الموت والحزن والاستعداد للرحيل إلى عالم الغرب ــ الموت.

كما أن هناك مفهوم خاطيء عن القسوة الظاهرية فى تعامل مصر مع الأجانب خلال عصرها الفرعونى، وأنه من الصعب سقوط الحضارة المصرية التى استمرت 5000 سنة.

وأن اكتشاف 108 أهرامات فى مصر لم نجد فى أحدها مومياء واحدة مما يؤكد أن الحضارة المصرية لم تكن حضارة موت، بل كانت حضارة حياة.

ويشدد دكتور وسيم السيسي، خلال كتاباته ولقاءاته الإعلامية، على أن الفراعنة كانوا متفوقين فى الطب، وأنهم أول من عرفوا علم التخدير وعلاج البلهارسيا، وهم أيضا أول من صنعوا الخيوط الطبية والعقاقير، وأننا لم نصل إلى ما وصل إليه الفراعنة من تقدم وعلم، فالحضارة المصرية القديمة علمت العالم الحضارة والقانون والطب والدين.

مفاهيم خاطئة عن الحضارة المصرية القديمة دكتورة أمل نصر دكتور وسيم السيسي ملتقي الفنون والطب علم المصريات

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